Narin cinayetinde kirli oyun! Siyonizmle DEM’lenen kafalar; başaramayacaksınız

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmet Özcan, Narin cinayeti üzerinden yapılan provokasyonların altını çizdi. Özcan, bazı grupların HÜDA PAR'ı suçlamak için asılsız iddialar ortaya attığını belirtti. Olayın faillerinin yakalanması ve adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özcan, Türkiye'de kaos çıkarmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. İşte Mehmet Özcan'ın yazısı:

"On dokuz gün boyunca neredeyse her gün Narin kızımız inşallah sağ salim bulunur diye gözyaşları içerisinde dua ettik. Ama olmadı.. Melek yüzlü Narin’imize kıyılmış naaşı bulundu ve defnedildi, o artık cennette inşallah.. Yüreğimiz yangın yeri.. Katil-ler her kimse ivedilikle tespit edilip en ağır cezayla cezalandırılmalıdır.

Ancak tüm ülke olarak Narin kızımızın acısını yaşarken Pkk/DEM’li birçok ismin HÜDA PAR camiasına yönelik alçakça iftiralarda bulunması; politik çıkarları veya gizlemeye çalıştıkları ne diye düşündürüyor.

YALAN MESAJIN KAYNAĞI HABER İSRAEL!

Pkk/DEM çizgisinde olan birçok isim durup dururken baş şüpheli amca için “Hem imam, hem muhtar hem HÜDA PAR üyesi” diye bir yalan uydurdular. Yalanın kaynağı ne diye biraz araştırınca bu tweti ilk atan hesabın “Haber İsrael” diye siyonist bir hesap olduğu ortaya çıktı. Bunların siyonistlerle iş tutacak potansiyeli olduğunu biliyorduk da böyle aleni yapacaklarını tahmin etmiyorduk.

Biliyorsunuz bir süredir HÜDA PAR Meclis’e “Gazze’ye giderek soykırımda bulunan çifte vatandaş siyonistlerin yargılanması’nda ısrar ediyor. Siyonistler de direk HÜDA PAR’la mücadele edemeyeceklerine göre zihniyetlerine en müsait yapı-ları seçmişler. Tek partici, ırkçı, Kemalist, FETÖ’cü, Marksist DEM’lilerin kimlerle iş tuttuğu ve ihaleyi nereden aldıkları da böylelikle anlaşılmış oluyor.

NARİN’İ AĞABEYİ DEM MİTİNGİNDE

Oysa Narin’in tutuklu amcası sadece muhtar’dı. Geçmiş seçimlerde köyden HDP’ye ciddi bir oy da çıkmıştı. Üstelik sosyal medyada dolaşımda olan bir videoda Narin’in abisi Enes Güran’ın DEM’in mitingine katıldığı ve yüzünü kefi êgalle kapattığı görülüyor.

NARİN İÇİN TOPLANMIŞLARDI; “JİN JÎYAN AZADΔ DEDİLER

Sosyal medya dezenformasyonu tutmayınca başta Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde sokaklara çıkıp yürüyüşler yaparak suçluluk psikolojilerini dağıtmaya çalıştılar. Taraftarlarını Narin için sokağa dökmüşlerdi ancak attıkları “Jın jîyan azadî” sloganlarıyla asıl kirli zihniyetlerini yine açık ettiler. Bunların tüm derdi kan kaybettikleri Apoizmi, marksizmi, sapkınlık zihniyetini, vicdansızlığı, merhametsizliği canlı tutmaktır. Ve acılar üzerinden nemalanmak!.. Kurdukları taziye çadırlarıyla da örgütün kirli zihniyetiyle gelenleri zehirliyorlar.

KAOS SİMSARI PKK/DEM VE DARBE SEVİCİ YOLDAŞ CHP…

Türkiye’de her daim bir kaos ortamı arayan taraftır Pkk/DEM.. Ancak bir süredir yoldaş oldukları CHP.. zihniyeti de aynı taktiği uyguluyor beraber yol yürüyorlar. İslam’a olan düşmanlıklarının kendilerini birleştirdiği ve bir üst akılla yönlendirildikleri bu tayfanın her bir koluna göre iş taksimi yapılıyor.

Mesela geçtiğimiz günlerde teğmenlerin mezuniyet töreninde teğmenlere ‘Kılıçlı yemin’ ettirerek iktidara ayar vermeye çalışanlar İslam düşmanlığında rüştü ispatlanmış Kemalist tek partici darbe sevici tayfaydı.

Dağ kadrosundan Duran Kalkan, Besê Hozat da aralıklarla kendi alanlarını aşarak ovadaki yoldaşlarına iktidarı devirme tavsiyelerinde bulunuyor. Düşünün; Ahlat’taki Malazgirt ruhunu yansıtan o meşhur fotoğrafa Duran Kalkan ve Besê Hozat bile yoldaş’ları CHP ağzıyla köpürüyor. Ortaklık o derece yani..

YASİN’İ KATLETTİKLERİNDE DE HEDEF SAPTIRMIŞLARDI

Geçmişten bugüne hep böyle değiller miydi?.. Bir ay sonra onuncu yıldönümüne girilecek olan 16 yaşındaki Yasin Börü’yü ve arkadaşlarını katleden Pkk’li çeteler olmasına rağmen kanlı zihniyetin yayın organları, olayın ilk anlarında hedef saptırmamış mıydı? Birçok koldan yaptıkları dezenformasyon haberlerle “Yasin’i HÜDA PAR’lılar öldürdü” yalanlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardı da, tutmamıştı. Çünkü şehid Yasin HÜDA PAR’lıydı.

YA BEDİRHAN BEBEK, DİYAR, EREN, ELİF, FIRAT’I KATLEDENLERİN KAPISINDA EVLAT NÖBETİ TUTAN ANALAR!..

Sadece Yasin mi? Pkk’nin 35 yıllık kanlı tarihi yüzlerce çocuk cinayetiyle dolu.. Bedirhan Karakaya, daha 11 aylıktı. Diyar Bilen 13, Eren Bülbül 16, Elif Şimşek 9, Fırat Simpil 13 yaşındaydı..

Ya beş yıldır DEM Diyarbakır il binası önünde Pkk tarafından kaçırılan evlatlarının yolunu gözleyen anaların iki gözü iki çeşme.. Analar, çocuklarının en son Pkk’nin siyasi partisi HDP(DEM) merkezinde görüldüğünü ve sonrasında haber alamadıklarını belirtiyorlar.

Peki bir gün dahi bu çocuklar için mecliste konuşma veya sokaklarda eylem yaptılar mı; Hayır. Çünkü suçlarını biliyorlar.

“ÇAMUR AT, İZİ KALSIN” AŞAĞILIK POLİTİKALARINI YÜRÜTÜYORLAR

Ama buna rağmen yalan ve iftiralarla “çamur at, izi kalsın” aşağılık politikalarını sürdürmekten geri durmuyorlar. Ve bu politikayı uygularken avazları çıktığı kadar bağırıyorlar ki yaptıkları melanetler gün yüzüne çıkmasın veya soruşturmak kimsenin aklına gelmesin.

PKK’NİN DAĞLARDA İĞFAL ETTİĞİ GENÇ KIZLAR!..

Anaların evlat nöbeti, Pkk’nin gerçek yüzünü ifşa ediyor. Şuana kadar onlarca ana evladına kavuştu. Ancak dağlara kaçırılan binlerce çocuğun akıbeti maalesef meçhul.. Hele çocuk yaştaki kız erkek çocukların, genç kızların dağlarda ne işi var! Dağdan kaçanların sayısız itiraflarına göre kızların dağa çıkarılmasının tek amacı iğfal! Başka türlü ucunda ölüm olan boş davalarını sürdürecek genç erkekleri nasıl kandırabileceklerdi ki!

Böylesine bir geçmişe sahip PKK/DEM’li kafaların hâlâ çıkıp Narin ve Narin gibi masumlara sahip çıkar gibi yapmaları büyük bir aymazlık değil de nedir Allah aşkına..

VARLIĞINI TEHDİT, ÖLÜM, AHLAKSIZLIK VE UYUŞTURUCU ÜZERİNDEN SÜRDÜREN PKK..

Tehdit, ölüm, ahlaksızlık ve uyuşturucu üzerinden varlığını sürdüren PKK’nin geçmişini bilmesek, elde ettikleri milletvekilleri ve belediyeler gücü üzerinden kamuoyunu manipüle edeceklerini sanıyorlar. Ama nafile dünya eski dünya değil artık..

Düşünün öyle vahşi bir örgüt ki sapkın fikirleriyle bilinen liderlerinin kendi itirafına göre daha doksanlarda 15 bin iç infaz gerçekleştirmişler! Peki Suriye’deki örgüt liderleri Salih Müslim ne diyordu; “Hiç Amerikan askeri ölmedi, biz 11 bin şehit verdik.” Bu cümle, DEM’li kafalar için ne anlam ifade ediyor acaba? Hiçbir anlam ifade etmiyor mu?

Peki Trump’ın başkan olduğu dönemde yaptığı bir basın açıklamasında "Kürtler muhteşem insanlar. Bizim için de öldüler.” Yorumunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu mayın eşekliği değil de nedir? Yapacak bir şey yok; zihinleri esir alınmışlar için ne söylesek boş!..

NE SİYONİSTLER NE DE ABD’NİN SİYONİST EMELLERİ İÇİN MAYIN EŞEKLİĞİ YAPANLAR; BAŞARAMAYACAKSINIZ!..

Anlamak istemedikleri ancak aklıselim her insanın anladığı gerçek şu ki; Pkk/DEM zihniyetinin, Türk ya da Kürt fark etmez ölümüne sebep oldukları on binlerce insan, ABD’nin siyonist emeller için bu kadim topraklarda aktif tuttuğu kaosun kurbanı edildi.

Bu süreç, tek partici iktidarla başlayıp ülkeyi müstemleke haline getirerek ülke insanını her on yılda bir darbeler vasıtasıyla kontrolleri altında tutan emperyalistlerin “Eski Türkiye” icracısı CHP zihniyeti üzerinden yönlendirmeye çalıştığı haçlı-siyonist bir projedir, sürüyor.

Yönetimini Siyonistlerin kontrol ettiği ABD’nin geleceğe dair hayali planına göre ise taşeron olarak kullandığı PYD/PKK eliyle Türkiye, Irak ve Suriye’de birleştirerek devletleştireceği toprakları teslim alacaklar ise siyonist işgalciler olacak.

Tabi bu siyonist proje gerçekleşir sanıyorsanız yanılıyorsunuz sayın yerli taşeronlar.. Tek partici Kemalist, ırkçı tayfanın eklemlenmekten rahatsızlık duymadığı Pkk’yle DEM’lenmiş kafalar; kulağınızı açın ve iyi dinleyin..

Bu toprakları emperyal bir işgale hazır hale getirme ihalesini aldığınız siyonist dostlarınıza da haber verin; Müslüman halkımız bu kaos, ifsat ve işgal projelerinize 6-8 Ekim, 15 Temmuz’da olduğu gibi asla geçit vermeyecek..."