Nar neye iyi gelir? Narın faydaları ve zararları nelerdir? Kimler tüketmemeli? Nar gastrite zararlı mı, Nar kan yapar mı?

Nar genel faydaları bilinen ve mevsiminde de bolca tüketilen bir meyve. Fakat nar meyvesinin genel faydalarının yanı sıra cilt güzelliği için de faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum diyenlerdenseniz, o zaman yazının devamı herkes için farklı bir fayda sağlayacak demektir.

Bağışıklığı güçlendirmesi, enfeksiyonlarla savaşması, kanser, kalp ve diyabet hastalıklarına karşı etkili olması ve uzun süre tokluk hissi vermesi narın faydaları arasındadır.

Narın Faydaları Nelerdir?

Sonbahar mevsiminin gözde meyvelerinden olan nar, sağlımız için son derece yararlıdır. Bu mucizevi meyve halka arasında da; cennet meyvesi olarak bilinir. Kabuğundan çekirdeğine, tanelerinden kabuğuna kadar nar her detayıyla sağlık için çok yönlü faydaya sahiptir. Bu bilgilerden sonra nar meyvesi faydaları neler merak ediyorsanız, o zaman yazının devamındakileri okuduğunuzda gözlerinize inanamayacaksınız.

Narın çiçeğinde, yaprağında, meyvesinde, çekirdeğinde ve kabuğunda yüksek miktarda;

Antioksidan.

Fenolik bileşenler.

C vitamini bulunmaktadır.

Kırmızı Narın Nelere Faydalı? Neye İyi Gelir?

Kişinin günlük yaşantısında sıkıntılı zamanlar yaşatabilen basur hastalığı; yarım litre suyun içine atılan bir avuç ölçüsündeki nar kabuğu suyuyla iyi geldiği bilinmektedir.

Sindirim Sistemini Düzenler

Mevsiminde tüketilen bir tane nar meyvesi, sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahip olmaktadır.

Yanıklar Kısa Sürede İyileşir

Nar kabuğu püresi, cildi onaran etkisiyle biliniyor. Bu yüzden nar kabuğu dövüldükten sonra, yanık yaranın üzerine uygulandığında, yaranın iyileşme süreci hızlanmaktadır. Yaranın üzerinde bulunan mikropların da ortadan kalkmasında destekleyicidir.

Kanser Hastalıklarına Karşı Korur

Yapılan pek çok araştırma sonucunda tespit edilen; nar kanser hücrelerinin yayılma hızını azaltmada etken bir meyvedir.

Eklem Ağrılarını Azaltır

Mevsiminde düzenli olarak tüketildiğinde narın eklem ağrılarını azaltan bir etkisi olmaktadır.

Kandaki Mikropları Vücuttan Atar

Nar; antioksidan özelliği bulunan bir meyvedir. Bu nedenle de kanı temizleyici etkisi vardır. Narın meyve taneleri kadar, çekirdeğinin de vücuda olumlu etkileri olduğu unutulmamalıdır. Ancak antioksidan tarafından zengin olan nar tuz ile birleştiğinde inanılmaz bir fayda sağlar. Güçlü bir iltihap söktürücüdür.

Nar Çiçeği Faydaları Nelerdir?

• İshali önleyici etkiye sahiptir.

• Nar çiçeği; ciltteki ölü hücrelerin yenilenmesini ve cildin yeniden canlanmasını sağlar.

• Nar çekirdeğinden elde edilen suyla gargara yapıldığında, ağız ve diş eti hastalıklarına karşı doğal bir savunma mekanizması destekleyicisi elde edilir.

• Aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önlemek için iyi bir yardımcıdır.

Narın Zararları Nelerdir?

Narın bilinen herhangi bir zararı yok. Ancak her şeyde olduğu gibi fazla tüketilen bir besinin vücuda yan etkileri olabilir. Çünkü nar meyvesi içerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunmaktadır.

Narı Kimler Tüketmemeli?

Kemoterapi tedavisi görenler; içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin oranı yüksek olduğundan dolayı, kanser ilaçlarıyla etkileşime geçmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle kanser hastaları ilaç kullandıkları dönemde tüketmeleri önerilmez. Diğer zamanlar için de doktorlarına danışarak tüketmeleri tavsiye edilir.

Hamile Olanlar

Nar meyvesi içerisinde yüksek oranda element içerir. Bu nedenle hamlilelik döneminde doktora danışılması tavsiye edilir.

Bağırsak Ameliyatı Olanlar

Nar meyvesi sindirim sistemini hızlandıran etkiye sahiptir. Bu yüzden bağırsak ameliyatı geçirenlere bu meyveyi tüketmeleri tavsiye edilmez.

Gaz ve Şişkinlikten Kurtulamayanlar

Hızlıca hazmedilebilen bir meyve olmasına rağmen, bazı kişilerde gaz ve şişkinlik oluşabilir. Ayrıca ateşi olan kişilerin de bu meyveyi tüketirken dikkat etmeleri önerilir.

Nar kan yapar mı?

-Kan yapıcı özelliği vardır. -Erkeklerde sperm yapıcı özelliği vardır ve canlılığı arttırır. -Romatizma ve eklem ağırlarının olduğu bölgelere uygulandığında ağrı kesici özelliği vardır. -Bayılmalara karşı nar suyu içilebilir.

Nar gastrite zararlı mı?

'Nar suyu, yüksek asitli gastrit ve peptik ülser gibi kronik mide hastalıkları olan kişiler için kontrendikedir.

Nar mideye dokunur mu?

Sağlık açısından oldukça yararlı olan nar, bazı durumlarda rahatsızlık verebilir. Mide rahatsızlığı olan kişilerde ağrıya; sindirim sitemi bozukluklarına, alerjik reaksiyonlara neden olması narın zararları arasında gösterilebilir.

Ekşi nar neye iyi gelir? Ekşi nar faydaları

Prostat kanseri hücrelerinin büyümesinin durdurarak kanseri önler. Kan basıncını azaltan özelliği ise tansiyonu düşürmesine yardımcı olur. Türkiye'de birçok kişide görülen şeker hastalığına karşı insülin direncini azaltır ve kan şekerini düşürür.

Uzman tavsiyeleri nelerdir?

Nar tüketmek için en önemli nedenler! ..

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, bir porsiyon narın 100 gram ve yaklaşık 80 kalori olduğunu belirterek, "Sağlığımız üzerindeki etkilerinden faydalanmak için her gün bir porsiyon nar tanelerini çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak diyabet hastası iseniz narı daha az ve kontrollü tüketmeniz gerekir” dedi

Sonbahar ile kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan nar, market ve pazarların tezgahlarını renklendirmeye devam ediyor. Nar A vitamini, bazı B vitaminleri (B1, B2, B6), C vitamini, E vitamini ve folik asit gibi pek çok vitamin içermesinin yanı sıra potasyum, magnezyum, sodyum, kalsiyum, çinko ve demir gibi minerallerden de zengin bir meyve. Ayrıca içeriğinde bulunan bol miktardaki polifenol sayesinde antioksidan içeriği en yüksek besinler arasında yer alıyor.

Tüm bu vitamin, mineral ve antioksidan içeriğiyle nar tam bir şifa deposu adeta. Yapılan çalışmalarda; meyve olarak yenilen narın meyve suyu halinde tüketilmesine oranla 20 kat daha yüksek oranda antioksidan etki sağladığı ortaya konmuş. Buna narın çekirdeğiyle birlikte tüketilmesinin etkisi olduğu düşünülüyor. Orta boy bir narın ortalama ağırlığı 350-400 gram oluyor ve yaklaşık 1 su bardağı nar tanesine denk geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, nar tüketmek için önemli nedenleri anlattı.

Eklem ağrılarına iyi geliyor

Yüksek antioksidan içeriğiyle vücutta kronik inflamasyonu önleyebiliyor ve vücuttaki iltihabın azalmasına destek veriyor. Bu etkileri sayesinde eklem ağrılarının hafiflemesine ve artrit gibi eklem hastalıklarının tedavisine katkı sağlıyor.

Nar, özellikle antikogülan grubu denilen (kan sulandırıcı) bazı ilaçlarla etkileşimde oluyor. Dolayısıyla kullandığınız ilaçların nar ile etkileşimi olup olmadığını mutlaka hekiminize danışın.

Diyabeti olanlar için porsiyon ölçüsü normal bireylerden daha azdır. Diyabet hastalığınız varsa günde yaklaşık 1 çay bardağı nar tanesi tüketebilirsiniz.

Kabızlığa iyi geliyor

Yetersiz lif alımı kabızlığın en sık karşılaşılan nedenlerinden biri. Lif oranı oldukça yüksek olan nar kabızlığa iyi geliyor. Sadece narı yemek değil, nar suyu içmek de kabızlığın giderilmesine ve önlenmesine yardımcı oluyor. Ancak çok fazla nar tüketmenin de gereğinden fazla lif alımına yol açıp kabızlık yapabileceği de unutulmamalı.

Nar tüketirken 5 kurala dikkat!

Narın kabuğunda tanenler yer alıyor. Kabuklu presleme yöntemiyle elde edilen nar suyunun içeriğindeki tanenler sayesinde antioksidan özelliği daha fazla oluyor.

Antikanserojen ve antiinflamatuar özelliğinden faydalanmak için narı çekirdekleriyle birlikte tüketin.

Vitamin değerlerinin kaybolmaması için özellikle nar suyunu bekletmeden için.