Nar çiçeği çayı (Hibiskus çayı) Kırmızı antioksidan deposu engelleyecek: Bunu nasıl yapıyor, kimse bilmiyor

Nar Çiçeği Çayı (Hibiskus çayı)

Malzeme:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş nar çiçeği

2-3 adet karanfil

1/2 çubuk tarçın

Yapılışı:

İki fıncan kaynar suya kurutulmuş nar çiçekleri,karanfil ve çubuk tarçını ilave edelim,dört beş dakika demlenmesi bekleyip arzuya göre bir kaşık bal veya şekerle tatlandırıp içelim.Afiyet olsun.

Not: 1-Bu ölçü iki büyük fincan içindir,

2-Tatlandırmadan natürel tadı ile de gayet hoş bir içecek hafif ekşimsi veya tatlandırp ekşi-tatlı sevenler için C vitamini deposu bir ideal sıcak içecek .

Bilimsel araştırmalar, narın güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kalp ve damar sağlığını koruduğunu ortaya koyuyor.

Ödem attırıcı özelliğiyle bilinen Hibiskus çayı metabolizmayı destekleyerek şişkinlik oluşumunu engeller.