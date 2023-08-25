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Spor Napoli yabancı uyruklu Leipzig'in Eljif Elmas için yaptığı işbirliğine veto verdi, Fenerbahçe için riskli
Spor

Napoli yabancı uyruklu Leipzig'in Eljif Elmas için yaptığı işbirliğine veto verdi, Fenerbahçe için riskli

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:52:00 - 2023-08-25 15:53:43
Napoli yabancı uyruklu Leipzig'in Eljif Elmas için yaptığı işbirliğine veto verdi, Fenerbahçe için riskli

Transfer döneminde adı sık sık birçok kulüple anılan Elif Elmas transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Detayı ise dikkatlerden kaçmadı....

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Bundesliga ekibi Leipzig'in Elif Elmas için 30 milyon euro, +5 milyon euro bonus teklifini reddetti.

Rudi Garcia'nın kadrosunda Elif Elmas'ı düşündüğü ve sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan oyuncunun satılmasına yönetim tarafından da onay verilmediği belirtildi.

FENERBAHÇE BONUS KAZANACAK

Elif'in ileride transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe'nin azami 1.5 milyon euro bonus elde etme imkanı bulunuyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geride bıraktığımız sezon Napoli formasıyla 47 karşılaşmaya çıkan Elif Elmas 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor.

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