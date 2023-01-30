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Spor Napoli son dakika golüyle kazandı
Spor

Napoli son dakika golüyle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftasında Napoli, Roma'yı sahasında 2-1'lık skorla yendi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede Napoli, gol atan Victor Osimhen ve Giovanni Simeone ile liderliğini sürdürdü. Roma ise Stephan El Shaarawy'nin golü ile 1-1'e eşitleyebildi ancak sonuçta Napoli'nin galibiyeti ile birlikte 5. mağlubiyetini aldı ve 6. sırada yer aldı. Günün diğer maçında Lazio ve Fiorentina 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 03:30:00 -
Napoli son dakika golüyle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 yendi.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi takım, galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.

Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Roma ise ligde bu sezon 5. mağlubiyetini Napoli karşısında aldı ve 37 puanla 6. sırada yer buldu.

Günün diğer maçında Lazio-Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

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