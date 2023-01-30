Napoli son dakika golüyle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftasında Napoli, Roma'yı sahasında 2-1'lık skorla yendi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede Napoli, gol atan Victor Osimhen ve Giovanni Simeone ile liderliğini sürdürdü. Roma ise Stephan El Shaarawy'nin golü ile 1-1'e eşitleyebildi ancak sonuçta Napoli'nin galibiyeti ile birlikte 5. mağlubiyetini aldı ve 6. sırada yer aldı. Günün diğer maçında Lazio ve Fiorentina 1-1 berabere kaldı.