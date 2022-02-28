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Spor Napoli liderlik koltuğuna çıktı
Spor

Napoli liderlik koltuğuna çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Napoli deplasmanda Lazio'yu 2-1'lik skorla devirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 05:00:00 -
Napoli liderlik koltuğuna çıktı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan haftanın önemli maçında, şampiyonluk mücadelesindeki Napoli, üst sıralara yaklaşma hedefindeki Lazio’ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta konuk ekip, 62. dakikada Lorenzo Insigne 1-0 öne geçti.

Lazio, Pedro ile 88. dakikada beraberlik golünü bulurken maçın son anlarında 90+4. dakikada Fabian Ruiz’in golü Napoli’ye 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Napoli, puanını 57 yaptı ve averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi. Napoli, kendisiyle aynı puandaki Milan'ın averajla, bir maçı eksik 55 puanlı Inter'in de puan farkıyla önünde yer aldı.

Napoli'ye son dakika golüyle boyun eğen Lazio ise 43 puanla 7. sırada kaldı. Bu maçla Lazio'nun 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

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