  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Napoli kritik puanı kaçırdı
Spor

Napoli kritik puanı kaçırdı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Cagliari ile Napoli 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 02:15:00 -
Napoli kritik puanı kaçırdı

İki Milano ekibi Milan ve Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, haftaya küme düşme hattında giren Cagliari deplasmanında çok önemli 2 puan bıraktı.

Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmada Cagliari, 58'de Gaston Pereiro'nun golü ile öne geçmeyi başardı. 87. dakikada Mario Rui'nin soldan ortasına yaptığı kafa vuruşla Victor Osimhen Napoli adına skora denge getirdi. Maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Napoli haftayı 54 puan ile tamamladı. Lider Milan'ın 56, bir maçı eksik Inter'in ise 54 puanı bulunuyor.

Cagliari ise 22 puanda yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay