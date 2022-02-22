Napoli kritik puanı kaçırdı
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Cagliari ile Napoli 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
İki Milano ekibi Milan ve Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, haftaya küme düşme hattında giren Cagliari deplasmanında çok önemli 2 puan bıraktı.
Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmada Cagliari, 58'de Gaston Pereiro'nun golü ile öne geçmeyi başardı. 87. dakikada Mario Rui'nin soldan ortasına yaptığı kafa vuruşla Victor Osimhen Napoli adına skora denge getirdi. Maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Napoli haftayı 54 puan ile tamamladı. Lider Milan'ın 56, bir maçı eksik Inter'in ise 54 puanı bulunuyor.
Cagliari ise 22 puanda yer aldı.