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Spor Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Spor

Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:20:48 -
Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Makedon futbolcusu Eljif Elmas ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Napoli'nin 2019'da Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, İtalyan ekibinde geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Öte yandan, Giovanni Di Lorenzo ile Mario Rui'nin sözleşmelerinin de 2025'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

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