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Spor Naomi Osaka sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak
Spor

Naomi Osaka sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:04:16 -
Naomi Osaka sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak

ANKARA (AA) - Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) katılamayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kararını açıklayan 22 yaşındaki Osaka, "Dizimdeki sakatlık devam ediyor. ABD Açık ile Fransa Açık arasındaki süre çok kısa ve Fransa Açık'a hazırlanma şansım bu nedenle kalmadı. Ne yazık ki bu sene bu organizasyona katılamayacağım." ifadelerini kullandı.

New York'ta düzenlenen ABD Açık'ta kariyerinin 3. grand slam şampiyonluğuna imza atan dünya 3 numarası Osaka, turnuva öncesinde katıldığı Western & Southern Açık Turnuvası'nda finale yükselmesine rağmen dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekilmişti.

Mayısta başlaması planlanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık, bu yıl 21 Eylül-11 Ekim'de düzenlenecek.




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