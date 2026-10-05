Nantucket açıklarında uçak enkazı bulundu: 6 kişi hâlâ aranıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bermuda’dan Boston’a giderken irtibatı kesilen tıbbi nakil uçağının enkazına, Nantucket açıklarında ulaşıldı. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, uçaktaki 6 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Nantucket açıklarında bulunan enkazın, kayıp Gulfstream G100 uçağına ait olduğu doğrulandı. ABD Sahil Güvenlik Kuzeydoğu Komutanı Matt Lake, enkazın tespit edilmesinin ardından çalışmaların bu bölgede yoğunlaştığını belirterek, “Önceliğimiz, o uçaktaki 6 kişiyi bulmak” dedi.
ENKAZ 24 İLA 27 METRE DERİNLİKTE
Lake’in verdiği bilgiye göre enkaz alanı, Nantucket’ın yaklaşık 32 kilometre açığında, 24,4 ila 27,4 metre derinlikteki sularda bulundu. Ekipler, hafta sonu boyunca bölgede arama çalışmalarına devam etti.
Sahil Güvenlik, Massachusetts yetkilileri ve New York Ulusal Muhafızları hava kurtarma biriminin katıldığı kesintisiz operasyonlarda, yaklaşık 53,5 saatte 7 bin 355 kilometrekarelik alan tarandı.
BERMUDA’DAN BOSTON’A GİDİYORDU
Federal Havacılık İdaresi (FAA), Latitude Air Ambulance’a ait Gulfstream G100 tipi uçakla irtibatın kesildiğini açıklamıştı. Tıbbi nakil uçağında 4 Kanada ve 2 Bermuda vatandaşı bulunuyordu.
Bermuda’dan Boston’a uçuş sırasında kaybolan uçak için arama kurtarma operasyonları, yerel saatle cumartesi günü 02.00’de başlatılmıştı.