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Nano teknolojili, sağlıklı, renkli ev ve mutfak eşyaları görücüye çıktı

-Nano teknolojili, sağlıklı, renkli ev vemutfak eşyalarının sergilendiği Uluslararası Zuchex Fuarı kapılarını açtı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:53
Nano teknolojili, sağlıklı, renkli ev ve mutfak eşyaları görücüye çıktı

-Nano teknolojili, sağlıklı, renkli ev vemutfak eşyalarının sergilendiği Uluslararası Zuchex Fuarı kapılarını açtı. Fuarı yaklaşık 32 bin profesyonel iş insanının ziyaret etmesi bekleniyor.



Tarsus Turkey tarafından Tüyap Beylikdüzü’nde bu yıl 30’ncusu düzenlenen Uluslararası Zuchex Fuarı, kapılarını açtı. 15 Eylül tarihine kadar devam edecek fuarda, bu senenin trend modelleri olan nano teknolojili, sağlıklı ve rengarenk mutfak eşyaları beğeni topladı. Ayrıca 10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en köklü ve en büyük buluşmalarından biri olarak nitelendirilen fuarda cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri, bahçe aksesuarları, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri kategorilerinde binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergileniyor.



Fuarın açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



’’Katma değer açısında oldukça iyi bir sektör’’


Ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemine değinen Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ’’Sektörde 4,5 milyar dolarlık ihracat, 1 milyar dolarlık ithalat var. Bu; 3,5 milyarlık dış ticaret fazlası ve net ihracatçı demek. Bizim aradığımız da bu; bazı kuvvetli olduğumuz sektörlerde net ihracatçı konumuna geçebilmek. İhracat birim fiyatımız kilogram başına 3 dolar 60 sent. Dünyaya sattığımız malların birim ihraç fiyatı sadece 1 dolar 34 sent.Dolayısıyla katma değer açısında oldukça iyi bir sektör. Sektörün, 226 milyar dolarlık dünya ticaret hacmi içerisindeki kendi payı yüzde 2. Tüm ihracatımızın dünya ticaret hacmi içerisindeki payı yüzde 0,87. Dolaysıyla bu sektör, genel performansımızın üzerinde olan bir sektör’’ dedi.



’’Sektörün 10 milyar dolarlık ihracatı her şeyden önemli’’


Sektörün tasarımdaki başarısına vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, ’’Lezzetlerimizin dünyaya tanıtılması açısından son derece önem taşıyor. Gastronomi turizmimizin, kültürümüzün ve zenginliğimizin dünyaya tanıtılması ve bu konuda ciddi potansiyeli barındırması açısından önemli. Bu sektörün 10 milyar dolarlık ihracatı her şeyden önemli. Bunu yapan tüm sektör bireylerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.Bunun kolay birşey olmadığının farkındayız. Herkes Türkiye’de bulunan sektörden beklenti içerisinde. Hepimizin daha fazlasını yapmakla ilgili amacımız var. Allah yardımcımız olsun. Bu sene açıklanan ihracat rakamlarında rekorlar kırdık. Ama artışımız sınırlı. Bu nedenle yaşanan ticari savaşlardan etkilenmediğimizi söyleyemeyiz. Yakın pazarlardaki etkiler ve kur etkilerinden dolayı yaklaşık 15 milyar dolarlık kaybımız var. Buna rağmen bu artışa devam etmek bizler açısından son derece önemli. Gündem ABD, 100 milyar dolarlık taze bir pazar çalışması var. Bu pazarın çalışmasının altında da çok ciddi detay var. İnanıyorum ki; buradaki sektörümüzde bu 100 milyar dolarlık hedeften mutlaka pay alacaktır’’ şeklinde konuştu.



’’Sektör, ülkeye döviz kazandıran üretici ve ihracatçı bir sektör’’


Fuar hakkında bilgi veren Zekeriya Aytemur, ’’Türkiye’de düzenlenen uluslararası ihtisas fuarları içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Bunun arkasındaki nedenlerden biri de arkasında dev bir sektörün olmasıdır. Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, ülkeye döviz kazandıran üretici ve ihracatçı bir sektör. Organizatör olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, bu sektörün ihracat hacmini arttırmak için yürüttüğümüz programlarla dünyanın her yerinden büyük alıcıları bu fuara taşıyoruz. Fuarda 570 standa firmalar ürünlerini sergiliyorlar. Bunlardan 421 tanesi yerli üretici. Üreticilerimiz çok geniş ürün yelpazesi içerisinde ve son yıllarda giderek artan şekilde trendleri yakalamış iyi tasarımlarla, dünya pazarındaki büyük oyunculardan biri olduğunu bu fuar vesilesiyle bir kez daha hissettirmiş olacak’’ diye konuştu.



’’Dernek olarak sektörümüzün yılsonu ihracat hedefini 5,5 milyar dolar olarak belirledik’’


Dernek olarak yılsonu ihracat hedefini 5,5 milyar dolar olarak belirlediklerini aktaran Mesut Öksüz, ’’Bu hedefimize Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere diğer paydaşlarımızla birlikte ortak projelerle hızla ilerliyoruz. Yılın ilk yarısında 2,5 milyar dolarlık eşiği geçmiş bulunmaktayız.Yerli ve milli anlamda büyük yatırımlar yapan züccaciye sektörümüz, her yıl dış ticaret fazlası vermesiyle çok olumlugeri dönüşler alıyor. Ben inanıyorum ki bu fuar ile beraber ihracat hedeflerimize daha da yaklaşacağız’’ açıklamasında bulundu.



Çoğunluğu doğrudan üretici 600’ün üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapan fuarı, 15 Eylül akşamına kadar yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonel iş insanının ziyaret etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:53
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