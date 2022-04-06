  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Nankörler! Türkiye'ye yapmadığını, Avrupa'ya yaptı
Medya

Nankörler! Türkiye'ye yapmadığını, Avrupa'ya yaptı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Birgün gazetesinin çifte standartına dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:33:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Birgün gazetesinin Avrupa'daki gıda krizini haberleştirme şekli ele alındı.

Murat Alan, haberde bugüne kadar saklamaya çalıştıkları Avrupa'daki zam ve gıda krizinin artık itiraf edilmek zorunda kaldığını belirterek, Avrupa'nın nasıl suçsuz çıkarılmaya çalışıldığını analiz etti. Haberde yaşanan krizin Ukrayna savaşı ve pandeminin etkisiyle tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı yaşandığının yazılmasına dikkat çeken Alan, Avrupa'nın suçsuzlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek "Türkiye'ye göstermediği hassasiyeti Avrupa'ya gösteriyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay