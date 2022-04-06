Nankörler! Türkiye'ye yapmadığını, Avrupa'ya yaptı
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Birgün gazetesinin çifte standartına dikkat çekildi.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Birgün gazetesinin Avrupa'daki gıda krizini haberleştirme şekli ele alındı.
Murat Alan, haberde bugüne kadar saklamaya çalıştıkları Avrupa'daki zam ve gıda krizinin artık itiraf edilmek zorunda kaldığını belirterek, Avrupa'nın nasıl suçsuz çıkarılmaya çalışıldığını analiz etti. Haberde yaşanan krizin Ukrayna savaşı ve pandeminin etkisiyle tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı yaşandığının yazılmasına dikkat çeken Alan, Avrupa'nın suçsuzlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek "Türkiye'ye göstermediği hassasiyeti Avrupa'ya gösteriyor" dedi.