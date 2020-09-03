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Aktüel Nana, Belize'ye yaklaşırken kasırgaya dönüşüyor
Aktüel

Nana, Belize'ye yaklaşırken kasırgaya dönüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:10:01 -
Nana, Belize'ye yaklaşırken kasırgaya dönüşüyor

ORLANDO (AA) - Tropik Nana fırtınası, Orta Amerika ülkesi Belize'ye doğru ilerlerken kasırgaya dönüşüyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Nana'nın azami rüzgar hızı saatte 120 kilometreyle Belize City'nin 95 kilometre güneydoğusuna geldiğini ve saatte 26 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı.

Nana'nın bu akşama doğru Belize kıyılarına ulaşmadan kasırgaya dönüşmüş olacağı tahmininde bulunuldu.

Belize, sahil bölgeleri için kasırga uyarısı yaptı. Binlerce kişinin gıda, su ve inşaat malzemesi stokladığı görüldü.

Nana nedeniyle Belize'nin yanı sıra Honduras'ın kuzeyinde ve Guatemala'da aşırı yağışlar bekleniyor.

Bu arada tropik fırtına Omar, Bermuda'nın kuzeybatısında etkili oluyor. Omar'ın bu akşama kadar gücünü kaybetmeye başlayacağı öngörülüyor.


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