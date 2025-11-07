Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!
İşgal ordusu, Filistinlilerin kuyularına çimento dökerek su kaynaklarını kapatıyor.
Siyonist işgal ordusu tüm kınama ve çağrılara rağmen Gazze'deki zulmünü sürdürmeye devam ediyor.
