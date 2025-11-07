  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fransızları ülkesinden kovdu! Burkina Faso Devlet Başkanı'ndan sömürgecilere kapak

Mahkemeden Gezi’ci Tayfun Kahraman kararı: AYM açıkça yetki gaspında bulundu

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Kara Kuvvetlerİ Panter ile gücüne güç kattı

Romanya’dan 1 avroya 18 tane F-16 uçağı tedariği

Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu

50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı
Dünya Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!
Dünya

Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!

İşgal ordusu, Filistinlilerin kuyularına çimento dökerek su kaynaklarını kapatıyor.

İşgal ordusu, Filistinlilerin kuyularına çimento dökerek su kaynaklarını kapatıyor.

Siyonist işgal ordusu tüm kınama ve çağrılara rağmen Gazze'deki zulmünü sürdürmeye devam ediyor.

İşgalciler bu defa da Filistinlilerin kuyularına çimento dökerek su kaynaklarını kapatıyor.

Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!
Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!

Aktüel

Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı
ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Aktüel

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!
Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!

Dünya

Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!

Gel gel Avrupa’nın basın özgürlüğüne gel! Gazze sorusu ekmeğinden etti
Gel gel Avrupa’nın basın özgürlüğüne gel! Gazze sorusu ekmeğinden etti

Dünya

Gel gel Avrupa’nın basın özgürlüğüne gel! Gazze sorusu ekmeğinden etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23