Namussuz Avrupa ve taptığı demokrasi! Filistin'e destek veren futbolcu kadro dışı kaldı

Fransa 1'inci ligde Nice forması giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımladığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) temsilcisi Nice, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımlamasının ardından Cezayirli futbolcu Youcef Atal’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

CEZAYİRLİ FUTBOLCUYA DİSİPLİN CEZASI

Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal’ın bu davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 6 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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