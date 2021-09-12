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Gündem Namık Kemal Zeybek'ten bir 12 Eylül hatırası! Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer tarafından nasıl tutuklandı?
Gündem

Namık Kemal Zeybek'ten bir 12 Eylül hatırası! Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer tarafından nasıl tutuklandı?

12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde, Namık Kemal Zeybek'in "Siyaset Yolu" kitabında anlattığı anıları yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 23:06:00 -
Namık Kemal Zeybek'ten bir 12 Eylül hatırası! Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer tarafından nasıl tutuklandı?

 Yeniakit.com.tr 

Namık Kemal Zeybek, Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer ile yaşadığı 12 Eylül hatıralarını, "Siyaset Yolu" kitabında kaleme almıştı.

Zeybek'in, 12 Eylül 1980 darbesinin baş mimarlarından dönemin meşhur işkenceci askeri savcısı Albay Nurettin Soyer ile anısını anlattığı bölüm, darbenin yıldönümünde yeniden gündeme geldi.

Zeybek, 12 Eylül darbecileri tarafından nasıl tutuklandığını şöyle anlattı:

"Savcılığa ilk ifadem için götürüldüğümde Albay Nurettin Soyer’i gördüm. Sorgumu o yaptı. Harbiye'de ne dediysem onu anlattım. Alparslan Türkeş aleyhine ifade almaya çalışırken onu öven ve olaylarla ilgisi olmadığını belirten sözler söylüyordum. Sinirleniyordu. 'Sen bırak Türkeş'i kurtarmaya çalışmayı... Sen okka altındasın... Kendini kurtar.' diyordu."

Bu Soyer, ilk ifadelerde benim adımın çok geçtiğini görmüş. Gençlere, 'Sizi kim eğitiyordu ve ne anlatıyordu?' diye sorulunca birçok kişi, 'Namık Kemal Zeybek eğitiyordu ve Ahmed Yesevi anlatıyordu' demiş.

Bunu görünce davamızın başsavcısı olan bu Albay, 'İkisini de tutuklayalım' demiş. Savcılar heyetinde bulunan bir üsteğmen, 'Albayım, biri öldü' demiş.

'Hangisi?' sorusuna 'Ahmed Yesevi öldü' deyince 'Ötekini tutuklayalım' demiş. Ben 'öteki' olarak tutuklandım."


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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Bu chp lilerin çoğu dedesin 'den miras siyasetçi hatda dedesinin babası 'dan da olan var....
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