Namaz kıldığı için kovuldu! Fransa'da polis zulmüne mahkeme engeli

Air France Havayolu şirketinde pilot olan Rachid ismiyle bilinen M.D.'nin havalimanında yasaklı bölgelere giriş yetkisi elinden alındı, mesleğini icra etmesi engellendi. Paris Emniyeti, söz konusu engellemeyi bir bilgi notu ile havayolu şirketine iletti. Pilotun namaz kılmasını radikalleşme sayan emniyet teşkilatına Montreuil İdari Mahkemesi tokat gibi cevap verdi.

Sabah'ın aktardığına göre mahkeme, üç çocuk babası 35 yaşındaki pilotu, görevine iade etti. Hâkim, iddiayı 'kesin olmayan ve kanıtlanmamış gerçekler' olarak niteledi. Kararda iddiaların belirsizliğine dikkat çekildi. Pilot ile daha önce görev yapan mürettebat da dinlendi. İfadelerde tüm iddiaların asılsız olduğu söylendi. Pilotun profesyonel kalifikasyonları ve ifadesinin kararda dikkate alındığı belirtildi.

Pilotun dini pratiklerinin mesleğini icra etmesine uygun olduğu aktarıldı. Mahkeme devletin dava masrafları olarak 1000 euro ödemesine de hükmetti. 15 yıllık pilotun avukatı Eric Moutet, gerekçeyi 'aceleyle düzenlenmiş suçlama' olarak değerlendirdi ve mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Pilotun, Fransa değerlerine aykırı inançları bulunduğu iddia edilmişti.