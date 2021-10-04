Namaz kılarken secdede ölümlerin en güzeliyle vefat etti!
İş yerinde namaz kıldığı sırada secdeye giden adam, vefat etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi.
İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı.
Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.
Secdedeyken hayatını kaybetti
Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı.
Ölüm anı kamerada
Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.
Sosyal medyada vefat eden el Sayed hakkında "Ölümlerin en güzeli ve Allah'a en yakın olduğu anda vefat etti" yorumları yapıldı.
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