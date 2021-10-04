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Dünya Namaz kılarken secdede ölümlerin en güzeliyle vefat etti!
Dünya

Namaz kılarken secdede ölümlerin en güzeliyle vefat etti!

İş yerinde namaz kıldığı sırada secdeye giden adam, vefat etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 23:19:00 - 2021-10-04 23:24:21

Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi.

İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı.

Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.

Secdedeyken hayatını kaybetti

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı.

Ölüm anı kamerada

Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.

Sosyal medyada vefat eden el Sayed hakkında "Ölümlerin en güzeli ve Allah'a en yakın olduğu anda vefat etti" yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Ömer

Ne mutlu kardeşime . Allah rahmet etsin . Mübarek insan . Herkese bize Allah nasip etsin amin .
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