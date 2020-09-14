Namaz kılan kız çocuğu için rezil ifadeler
Müslümanları aşağılamak için her türlü yola başvuran zihniyetin son yaptığı insanı çıldırtacak cinsten, Mehtap Balaban isimli kadının sosyal medya hesabından paylaştığı rezil karikatüre soruşturma açıldı.
Sosyal medya platformu Twitter'da Müslümanları aşağılayıcı bir karikatür paylaşan Mehtap Balaban isimli kadın için İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.09.2020 tarihinde gözaltına alındığı ve ifadesinde; sözkonusu Twitter hesabının kendine ait olduğunu belirterek paylaşımı kendisinin yaptığını itiraf etti. Amacının kimseyi aşağılamak olmadığını söyleyen kadın, Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bugün Sulh ceza hakimliğince şüphelinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Paylaştığı bir karikatürde baba ve namaz kılan kız arasındaki mide bulandıran diyalogda bütün Müslümanları aşığıyalan ifadeler kullanıldı.