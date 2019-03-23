‘Namaz, gözümün nûrudur’
Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor: "Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın."23 Mart 2019 Cumartesi 12:06
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Namaz, gözümün nûrudur.”
Rasûlullâh (sav), ashâb-ı kirâma beş vakit namazın ehemmiyet ve muhtevâsını îzâh için şu suâli sormuştu:
“–Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?”
Sahâbîler:
“–O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz” deyince Rasûl-i Ekrem (sav):
“–Beş vakit namaz da işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder” buyurdu.
Ey Rabbimiz! Bizleri ihlas ve huşu ile namaza devam edenlerden kıl!
Âmin!
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