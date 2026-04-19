Namağlup şampiyon oldular! Buz Hokeyi Milli Takımı altın madalya kazandı
Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı, 2026 IIHF Dünya Şampiyonası Division III Group A’daki son maçında Meksika’yı mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı.
Buz hokeyinde Türkiye adına gurur veren tablo Güney Afrika’da geldi. Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A’da son maçta Meksika’yı mağlup ederek altın madalya kazandı. Güney Afrika’nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayan milliler, Division II Group B’ye yükseldi.
Bakan Bak’tan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda, “Sporun her branşında adından söz ettiren Türkiye! Yükselişini emin adımlarla sürdüren buz hokeyi millî takımımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.