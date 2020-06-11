  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nallıhan’da sel Ömerşeyhler Yaylası’nı vurdu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Ömeyşehler Yaylası’nda sele neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:00:26 -
Nallıhan’da sel Ömerşeyhler Yaylası’nı vurdu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Ömeyşehler Yaylası’nda sele neden oldu.


Son günlerde etkili olan yağışlar Nallıhan’ı etkilemeye devam ediyor. Nallıhan’da akşamüzeri aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı sonrası sel yaşandı. Sel, dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki toprakları sürükleyerek yolları kapattı.


Yaşanan sel felaketinden ekili araziler de zarar gördü. Nallıhan’da metrekare başına 15 kilo yağış düşmesi sonrasında hayat durma noktasına geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı