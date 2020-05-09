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Aktüel

Nallıhan’da Cumhuriyet Meydanı güvercinlere kaldı

Nallıhan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye’de alınan önlemler sonrasında Nallıhan’da anayollar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:21:08 -
Nallıhan’da Cumhuriyet Meydanı güvercinlere kaldı

Nallıhan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye’de alınan önlemler sonrasında Nallıhan’da anayollar, cadde ve sokaklar boş kaldı.


Nallıhan’da koronavirüse karşı alınan önlemlerin ardından Cumhuriyet meydanı, Bursa Caddesi, Pirinç Alanı, Kocahan gibi insanların uğrak noktası haline gelen yerler güvercinlere kaldı.

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