Nallıhan’da Cumhuriyet Meydanı güvercinlere kaldı
Nallıhan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye’de alınan önlemler sonrasında Nallıhan’da anayollar, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Nallıhan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye’de alınan önlemler sonrasında Nallıhan’da anayollar, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Nallıhan’da koronavirüse karşı alınan önlemlerin ardından Cumhuriyet meydanı, Bursa Caddesi, Pirinç Alanı, Kocahan gibi insanların uğrak noktası haline gelen yerler güvercinlere kaldı.