Nallıhan seçim sonuçları 2019 | Ankara Nallıhan 31 Mart yerel seçim sonuçları oy oranları

31 mart 2019 Ankara Nallıhan yerel secim sonuçları.Yeniakit.com.tr 2019 canlı Ankara yerel seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor. 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken Ankara Nallıhan oy oranları Nallıhan seçmenler tarafından araştırılıyor. Nallıhan yerel seçim sonuçları 2019, Nallıhan 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Nallıhan yerel seçim sonuçları, Ankara Nallıhan 2019 yerel seçim sonuçları, Nallıhan belediye yerel seçim sonuçları 2019 son durum nedir? Nallıhan hangi parti önde? 31 Mart 2019 Nallıhan seçim sonuçları ve oy oranları son dakika YSK Nallıhan sonuçları.

Ankara yerel seçim sonuçları 2019. Ankara Nallıhan yerel secim sonuçları2019 son dakika.Beka meselesi olarak görülen 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçmenler sandıkta tercihini mühürledi. Daha öncesi seçimlerde olduğu gibi Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 31 Mart 2019 mahalli idareler yerel seçimleri için sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Ankara’nın önemli ilçelerinden biri olan Nallıhan seçim sonuçları 31 Mart 2019, Ankara canlı yerel seçim sonuçları, Nallıhan son durum nedir? sorusunun cevabı merak edilmekte.

NALLIHAN YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Nallıhan meclis üyesi sonuçları 2019. Nallıhan seçim sonuçları son dakika. Ankara Nallıhan 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Nallıhan 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Nallıhan seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Nallıhan hangi parti en fazla oy aldı? Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 Ankara ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Nallıhan belediyesini kim kazandı? Nallıhan seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Nallıhan 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Nallıhan yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Nallıhan yerel seçim sonuçları, Nallıhan 2019 yerel seçim sonuçları, Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Ankara Nallıhan partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Nallıhan belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Ankara ilçelerinden Nallıhan’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 22,582 seçmen oy kullanırken, Nallıhan’da seçimlere katılım Oranı ise % 89.13 olmuştu.

Nallıhan belediye başkan adayları 2019

AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Nallıhan belediye başkan adayı Abdülfettah Güngör

SP Nallıhan belediye başkan adayı Murat Gür

Vatan Partisi Nallıhan belediye başkan adayı Celal İlhan

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

İsmail Öntaş kimdir?

İsmail Öntaş 1963 yılında Nallıhan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nallıhan'da, Lisans Eğitimimi Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yapan Öntaş 2006-2009 ve 2009-2016 tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden II Genel Meclisinde Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Bu görev süresi içinde İl Daimi Encümenliği, Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi görevleri yürüttü. İsmail Öntaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.