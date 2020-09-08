Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıkılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında Nakkaş-Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için ihaleye çıkıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün projeye ilişkinin geçici teminat tutarı 1 milyon lira olarak belirlendi. İhale 5 Kasım saat 14.30’da, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.