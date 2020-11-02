1000 lira pandemi desteği başvuru şartları | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından sosyal mesafenin sağlanmasının güç olduğu alanlar kapatıldı. Bu sebeple işten çıkarma yasağı uygulandı. İhtiyaç sahiplerine 1000 lira pandemi desteği ödendi. İşverenlere kısa çalışma ödeneği sağlandı. Ayrıca ücretsiz izne çıkarılanlara da nakdi destek maaşı verildi. Peki, nakdi destek başvuru şartları nelerdir?

Nakit desteği kimlere verilir? Nakit desteği kimlere verilecek başvuru şartları neler?

Nakdi destek yani ücretsiz izin maaşı 17 Kasım itibariyle iki ay daha uzatıldı. Bu maaşı almak için işverenin çalışanı için başvuru yapması gerekiyor. Her ayın 8’inde ücretsiz izin maaşı hesaplara yatmaya başlıyor. İŞKUR sisteminde ıban bilgisi olmayanlara ise ödeme PTT aracılığıyla yapılabiliyor.

1000 lira pandemi desteği başvuru yap

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er lire nakdi destek ödemesi yapıyor. 1. ve 2. faz ödemeleri hali hazırda sosyal destek alan, sistemde kayıtlı olanlara yapıldı. 3. faz başvuruları ise e devlet üzerinden alınıyor. Yapılan incelemeler sonunda başvuru yapanlara 1000’er lira ödeme yapılıyor.

Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. E devlet üzerinden faz 3 başvurusu yapmak isteyenler TC kimlik numaralarının son hanelerine uygun günlerde işlem yapmalı. İşte, pandemi destek başvurusu yapabileceğiniz günler:

TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar-Pazartesi

TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar-Salı

Tc kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar-Çarşamba

TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar-Perşembe

TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar-Cuma başvuru yapabilir.

Hafta sonu ise bir sınırlama yok; şartları uyan vatandaşlar başvuru yapabilir.

1000 LİRA PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler 1000 lira pandemi yardımına başvuru yapabilir?

1000 lira pandemi desteğinden faydalanmak isteyenler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Faz 1 ve Faz 2’de ödeme alanlara 3. faz ödemesi yapılmıyor. Kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlara da 1.000 TL yardım parası ödenmiyor.