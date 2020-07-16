Nakiler ne zaman yapılacak? Lise nakilleri ne zaman başlıyor?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20- 29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız

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