0553 313 94 23

Nakil son dakika okuldan okula nakil nasıl yapılır 2019? Ortaöğretim nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

2019 LGS tercih sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor.24 Haziran’da sonuçları açıklanan ve 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil başvuru tarihleri araştırlmaya başlandı. Peki ortaöğretim nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Nakil son dakika okuldan okula nakil nasıl yapılır 2019? Ortaöğretim nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 1.nakil başvurusu nasıl yapılın, 2019 e-Okul ek yerleştirme sayfası, lise nakil yerleştirmelerinde son gün, LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman, 9.sınıf lise nakil işlemleri 2019, 8.sınıf nakil işlemleri 2019, 10. sınıf nakil işlemleri 2019, lise nakil işlemleri 10. sınıf 2019, lise nakil tarihleri 2019, 10. sınıf nakil işlemleri son tarih 2019, 10. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır, lise boş kontenjan 2019, okuldan okula nakil nasıl yapılır, ilkokul nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır, okul değişikliği nasıl yapılır, internetten nakil nasıl yapılır 2019, 10 sınıf nakil işlemleri ne zaman bitecek, 9. sınıf lise nakil işlemleri 2019 detayları.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14
Nakil son dakika okuldan okula nakil nasıl yapılır 2019? Ortaöğretim nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

2019 LGS tercih sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor.  24 Haziran’da sonuçları açıklanan ve 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil başvuru tarihleri araştırlmaya başlandı. Peki ortaöğretim nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Nakil son dakika okuldan okula nakil nasıl yapılır 2019? Ortaöğretim nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.

LYS tercih sonuçları son dakika MEB 2019 LGS yerleştirme sonuçları e okul

Nakillere ilişkin MEB yayınladığı kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

MEB okul nakilleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir. 

LGS okul kayıtları ne zaman? LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise okul kayıtları ne zaman yapılacak?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14
  1. LGS 1.nakil başvurusu nasıl yapılın
  2. 2019 e-Okul ek yerleştirme sayfası
  3. lise nakil yerleştirmelerinde son gün
  4. LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman
  5. 9.sınıf lise nakil işlemleri 2019
  6. 8.sınıf nakil işlemleri 2019
  7. 10. sınıf nakil işlemleri 2019
  8. lise nakil işlemleri 10. sınıf 2019
  9. lise nakil tarihleri 2019
  10. 10. sınıf nakil işlemleri son tarih 2019
  11. 10. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır
  12. lise boş kontenjan 2019
  13. okuldan okula nakil nasıl yapılır
  14. ilkokul nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır
  15. okul değişikliği nasıl yapılır×internetten nakil nasıl yapılır 2019
  16. 10 sınıf nakil işlemleri ne zaman bitecek
  17. 9. sınıf lise nakil işlemleri 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman’da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi
    1. Batman’da, plastik borulara zulalanmış..
    2. Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü
    3. Diyarbakır’da 1 milyon 378 bin 700 kök..
    4. Büyükşehirden yol-asfalt, yaya geçidi..
    5. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019..
    6. TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    7. FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında..
    8. Akut inmeye müdahale edecek hekimleri..
    9. Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında..
    10. FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    11. TSK onayladı! S-400 filosunun arması..
    12. Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
    13. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    14. (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede..
    15. Erzurum’da yerel yönetimler zirvesi
    16. Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla..
    17. Kebap ustalarının 100 derece..
    18. Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem..
    19. Akut inmeli hastalara verilecek sağlık..
    20. 20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek..
    21. Iğdır’da domates hasadı başladı
    22. Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan..
    23. Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
    24. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
    25. Erzincan’da rüzgâr uyarısı
    26. Kadir Has Üniversitesi profesör..
    27. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    28. Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor
    29. Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler..
    30. AK Parti yöneticileri çiftçinin..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..