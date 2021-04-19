Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişletilmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirtti.
Palandöken, “Okul servisi taşımacıları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçüleri ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanmalı” çağrısında bulundu. Palandöken, ayrıca “31 Mart’ta sona eren kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli” dedi.