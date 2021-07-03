Nakdi ücret desteği son tarih ne zaman?

Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak ve son tarih belli mi? 2021 Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

1 Temuz tarihine gelindiğinde ise herhangi bir uzatmaya gidilmedi: Dolayısıyla son nakdi ücret desteği önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.

Yani nakdi ücret desteği uzatılmadı.