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Gündem

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:44:00 -
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlıyor." açıklamasında bulundu

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.

“Haziran Ayına İlişkin Ödemeler 8-10 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak”

Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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