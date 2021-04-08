Nakdi Ücret Desteği Nisan ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Nakdi Ücret Desteği Nisan ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Pandemi döneminde hayatımıza giren işten çıkarmaların önüne geçmesi için verilmeye başlanan Nakdi Ücret Desteği ödemeleri devam ediyor. Nakdi ücret desteği ödemelerinin bu ay hangi tarihte yatırılacağı merak kazandı. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri konusunda araştırmalarını sürdüren binlerce çalışana sevindiren haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
İŞKUR da resmi sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda; "Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 9 Nisan’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.