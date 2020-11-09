Nakdi ücret desteği ne kadar? Başvuru nasıl yapılıyor?
Ücretsiz izne ayrılıp Kısa Çalışma Ödeneği alamayan, 15 Mart tarihinden sonra iş akdi feshedilen fakat işsizlik ödeneğine alamamış olan ve yaşlılık aylığından yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği ödeniyor. Peki Nakdi ücret desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılıyor?
Ekim ayının Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayıyla alakalı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını duyurdu. Peki Nakdi ücret desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılıyor?
Nakdi destek ücreti ne kadar?
Günlük 39,24 TL'den nakdi destek ücreti ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olurken 8.93 TL'lik damga vergisinin düşülmesinin ardından net 1.168 TL olarak ödenecek.
Başvuru nasıl yapılıyor?
Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden faydalanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecekler. İşsizlik maaşı çıkmayan vatandaşlara ise doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.