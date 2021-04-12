  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nakdi ücret desteği ne kadar? 1500 TL nakdi ücret desteğini kimlere verilecek?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ne kadar? 1500 TL nakdi ücret desteğini kimlere verilecek?

Yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak nakti ücret desteği hayata geçiriliyor. Kısa çalışma ödeneğinin sona ermesinden sonra kısa çalışma ödeneği alanlar bundan sonra hangi destek ödemesinden yararlanacağını sorguluyordu. Peki nakdi ücret desteği kimler alacak? Nakdi ücret desteği ne kadar? 1500 TL nakdi ücret desteğini kimlere verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 11:36:00 - 2021-04-12 11:36:37
Nakdi ücret desteği ne kadar? 1500 TL nakdi ücret desteğini kimlere verilecek?

Yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek. Sabah’ta yer alan habere göre, Martta sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayısta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak. İşverene de bin 341 lira prim desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Erdem, sektörde çalışan 537 bin kişinin 165 bininin kısa çalışmadan, 90 bin kişinin de nakdi ücret desteğinden yararlandığını belirtti. "17 Nisan'dan önce çalışanlar kısa çalışma, ücretsiz izin ile nakdi ücret desteğinden yararlanıyordu. Sonrası için işe girenler açıkta kalıyordu. Kısa çalışma, nakdi ücret desteğinden yararlanamayanları dahil ettik" diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin
Siyaset

Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi ge..
Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...
Ekonomi

Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...

Altın fiyatları artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yatırımcılar altın fiy..
Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Sarıgül, tedavisinin ardından bir basın açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay