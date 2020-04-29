Nakdi ücret desteği için işverenlere önemli ödev

Akit Ekonomi

17 Nisan ila 17 Haziran arasında hiçbir işçinin iş sözleşmesi feshedilemeyeceğine dair düzenleme çalışanlara rahat bir nefes aldırırken, bu tarihler arasında kapatılan ya da faaliyetleri azalan işyerlerindeki işçilerden ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için nakdi ücret desteği uygulamasına başlandı. Bu kapsamda ücretsiz izne çıkarılan işçiler için nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki her gün için net 38.94 lira olarak ödenirken, 16 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak prim ödeme şartlarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayanlara da Bu durumdaki kişilere de 17 Nisan tarihinden itibaren üç ayı geçmemek üzere nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu kapsamda 16 Mart’ta işten çıkartılan ancak işsizlik parası alamayan bir vatandaş 17 Haziran’a kadar yeni bir iş bulamazsa 3 bin 504 lira nakdi ücret desteği alacak. Ancak ücretsiz izne çıkarılanlar için işveren tarafından SGK’ya bildirim yapılması şartı var. İşverenlerin bildirim yapması ve işçiye ait IBAN bilgilerini SGK’ya iletmesi nakdi ücret desteği için yeterli görülüyor.

Ne yapılması gerekiyor?

İşverenler kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan çalışanlar için SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet bildirgesinde çalışılmayan günler için ‘28-Pandemi Ücretsiz İzin’ kodunun seçilmesi gerekiyor. Kısa çalışmaya gidilmeyen işyerlerinde ise ücretsiz izin yine ‘28-Pandemi Ücretsiz İzin’ koduyla SGK’ya bilgi verilmesi gerekiyor. İşverenler, 17 Nisan ve sonrasında ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara dair bildirimlerini SGK’ya 3 Mayıs’a kadar yapabilecek. Ödemelere ise 8 Mayıs’ta başlanacak.