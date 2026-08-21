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Spor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi. Tranzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Rövanş maçları 27 ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda dün gece 12 maç oynandı.

Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerken, Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 yenildi.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0

Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Kairat (Kazakistan)-Anderlecht (Belçika): 0-3

Jagiellonia (Polonya)-Iberia (Gürcistan): 4-0

Mjallby (İsveç)-Salzburg (Avusturya): 0-1

Universitatea Craiova (Romanya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 1-1

Egnatia (Arnavutluk)-Lillestrom (Norveç): 0-0

Lech Poznan (Polonya)-Thun (İsviçre): 7-0

Sint-Truidense (Belçika)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

OFI (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

Benfica (Portekiz) Aarhus (Danimarka): 3-1

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