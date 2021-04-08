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Ekonomi Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?
Ekonomi

Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Ücretsiz izin maaşı nereye yatacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Vatandaşlar nisan ayında nakdi destek maaşının hesaplara yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Peki, ücretsiz izin maaşı ödendi mi? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:44:00 -
Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme aylarca çalışamadı. Bu süreçte hem çalışanlar hem de işverenler için pek çok destek sağlandı. Söz konusu destekler arasında nakdi destek maaşı da yer alıyor. Peki, nakdi destek maaşı yatırıldı mı?

Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Nakdi destek maaşı 9 Nisan Cuma günü ödenecek. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşı hesaplarına yatırılacak. Sistemde ıbanları kayıtlı olmayanlar ise maaşlarını PTT’den alabilecek.

Nakdi destek maaşı 17 Mayıs 2021’de sona erecek. İşten çıkarma yasağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran’a kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Şayet işten çıkarma yasağı uzatılırsa nakdi destek maaşı da uzatılmış olacak.

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