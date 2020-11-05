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Ekonomi Nakdi destek ödemeleri 9 Kasım’da başlayacak
Ekonomi

Nakdi destek ödemeleri 9 Kasım’da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:13:00 -
Nakdi destek ödemeleri 9 Kasım’da başlayacak

Yazılı açıklamasında, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Selçuk, ayrıca fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını anımsattı.

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