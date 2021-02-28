Nakdi destek maaşı hazirana kadar ödenir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok destek sağlanıyor. Söz konusu desteklerden biri de nakdi destek maaşı… Salgın sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödeniyor. 1168 TL olarak ödenen ücretsiz izin maaşı asgari ücret zammının ardından 1.420 TL oldu. Peki, nakdi destek maaşı uzatılır mı?

Nakdi destek maaşı uzatılır mı? Ücretsiz izin maaşı uzar mı?

İşten çıkarma yasağı ve nakdi destek maaşı ocak ayında iki ay uzatıldı. Bu doğrultuda nakdi destek maaşı 17 Mart 2021’de sona erecek. Nakdi destek maaşının uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu. 1 Mart’ta gerçekleşecek kabine toplantısında hangi illerde normalleşme yaşanacağı açıklanacak. Normalleşmenin yaşanacağı illerde işletmelerin açılması bekleniyor. Vakaların yüksek olduğu illerde ise kafe, restoran gibi işletmelerle ilgili kararın uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple kabine toplantısında işten çıkarma yasağı ve nakdi destek maaşının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Nakdi destek maaşının süresi işten çıkarma yasağına bağlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Şayet işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılırsa nakdi destek maaşı da bu tarihe kadar uzayacaktır.