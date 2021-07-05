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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Nakdi destek maaşı ne zaman ödenir uzatıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara son bir yıldır nakdi destek maaşı ödeniyor. Nakdi destek maaşı alanlar ‘Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, nakdi destek parası ayın kaçında yatar?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 19:18:00 -
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Salgın sebebiyle ülkemizde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay ödeme yapılıyor. Nakdi destek parası alanlar temmuz ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, nakdi destek ne zaman ödenir?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’de sona erdi. Haziran ayına ilişkin ödemeler temmuz ayında yapılacak. Nakdi destek maaşının hesaplara geçeceği tarihi henüz açıklanmadı ancak ayın 8’i ile 10’u arasında yatırılması bekleniyor.

İşten çıkarma yasağı, nakdi destek maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin uzatılması yönünde talepler bulunuyor. Konu hakkında kabine toplantısında bir karar verilirse haberlerimizde yer vereceğiz.

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