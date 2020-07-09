15 Mart’tan itibaren ücretsiz izne çıkartılar vatandaşlara 1170 TL aylık ödeme yapılıyor. Vatandaşların haziran ayı ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunmayan vatandaşlar ise maaşlarını PTT şubelerinden alabiliyor. 3 ay süreyle verileceği söylenen nakdi destek maaşının süresi uzatıldı. Peki, ağustos ayında ücretsiz izin maaşı verilecek mi?

Nakdi destek maaşı bitti mi? | Ücretsiz izin maaşı ağustos ayında yatacak mı?

Vatandaşlar nakdi destek maaşının kaç ay uzatıldığını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" diye konuştu.

Bu açıklama doğrultusunda ücretsiz izne çıkartılan öatandaşlara temmuz ayı için maaş ödenmesi bekleniyor. Söz konusu ödemenin ise 8-10 Ağustos'ta ödeneceği tahmin ediliyor.