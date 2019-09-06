0553 313 94 23

Naim Süleymanoğlu’nun kitap tanıtımı yapıldı

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ‘Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü’ kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:46
Naim Süleymanoğlu’nun kitap tanıtımı yapıldı

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ‘Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü’ kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.


İstanbul’da bir otelde yapılan tanıtım toplantısına Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve Naim: Cep Herkülü filminin medya direktörü Arzu Mildan katıldı. Yapılan toplantıda Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, ‘Naim Cep Herkülü’ adlı kitap hakkında bilgiler verirken, çekimleri devam eden ’Naim: Cep Herkülü’ filminin de fragmanı gösterildi. Başkan Taşpınar toplantıda yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu gibi sporcuların çok nadir olduğunu söyleyerek, "Naim, 3 olimpiyat, 7 dünya 7 avrupa şampiyonluğu aldı. Bu bir rekor. Ayrıca da rekorları var. Bu tip rekor kıran sporcular dünyada az. Bize Naim’i anlatın deseler ne diyebiliriz diye düşündüğümüzde herhalde hep birlikte Cep Herkülü desek onu anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Amerika’da Dünya Şampiyonası’nda bu ismi ona taktılar. Tam da isabet olmuş. Naim vücudunun 3 katının 10 fazlasını kaldırdı. Bir defada 190 kg. Peş peşe 3 olimpiyatta şampiyon oldu" şeklinde konuştu.



"Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası düzenleyeceğiz”


Başkan Taşpınar, Naim Cep Herkülü kitabının 4 bölümden oluştuğunu dile getirerek, “O kadar büyük bir sporcu ki onun için ne yapsak azdır diyorum ama yine de yapabileceğimiz şeyden bahsetmek istiyorum. Vefatından sonra onun adına Türkiye Şampiyonası’nı düzenledik. Bir de uluslararası yarış yapmak istedik. Bu külfetli bir iş. Birtakım belediyelerden söz aldık. Vefatının 2. yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bunu üstlenebileceğini tüm masraflarını karşılayabileceğini söyledi. 14-17 Kasım’da Gaziantep’te Naim Süleymanoğlu Uluslararası turnuvayı yapacağız. Bu uluslararası yarışma gümüş puan verecek.Vefatından sonra çok güzel bir mezarlık yaptık. Kızım mimar ve onunla ilgili çalışmalar yaptım. Müthiş projeler çıktı. Bir şey daha yapmalıydık. Naim’in hayatını bir kitapçık haline getirmemiz gerekirdi. Onunla ilgili bilinen bilinmeyen ve benim çok önemsediğim kendi ağzından ifadeler. Bu kitapta kendi ifadeleri var. Bulgaristan’da spora başlaması Türkiye’ye gelişi başarıları ve vefatı olmak üzere 4 bölümden oluşuyor.Eksikler olursa daha sonraki baskılarda ilave etmeyi düşünüyoruz. Federasyon başkanı olarak benim de görmediğim belgelere ulaştık kitaba koyduk. Kitap önemliydi ama bir filmi de olmalı dedik. Böyle muhteşem, dünya tarihine geçmiş bir sporcunun filmi de olmalı dedik. Umarım kitap da film de çok iyi ses getirir ve başarılı oluruz” açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:46
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi
    1. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    4. "Belediye işi şov işi değildir"
    5. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. İkinci el kitap satarak, sokak..
    8. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    9. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    10. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    11. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    12. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    13. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    14. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    15. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    16. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    17. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    18. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    19. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    20. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    21. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    22. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    23. Ambarlı limanında silah ticareti..
    24. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    25. (Özel) Bursa’da okullar açılıyor,..
    26. Mazıdağı’na bağlı 6 mahallede elektrik..
    27. Fuat Oktay'dan kritik açıklama: Bu ne..
    28. Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez..
    29. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    30. Okul servis şoförlerinden ailelere..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim