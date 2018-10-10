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Nail Olpak: Daha çok çalışmamız lazım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türk iş insanları olarak, Afrika'nın parlak geleceğinin inşasına katkı sunarak geleceğe birlikte yatırım yapabileceklerini açıkladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:34
Nail Olpak: Daha çok çalışmamız lazım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, `Afrika’da 41 büyükelçiliği, 26 ticaret müşavirliği, 44 iş konseyi, 21 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ofisi, 51 noktaya uçan THY’si, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay’ı, AFAD’ı ile faal olan Türkiye’nin, Afrika`nın dış ticaretinden yüzde 2,1 pay alması yeterli mi derseniz, dürüstçe söyleyeyim, hayır... Demek ki, daha çok çalışmamız lazım.` dedi.

Afrika'nın; dünyadaki dillerin üçte birinin konuşulduğu bir coğrafyayı  temsil ettiğini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ana karaların yüzde 30’u, dünya nüfusunun yüzde 16’sı,  dünyanın en doğurgan 30 ülkesi, 54 ülkeye vatan olan Afrika’nın, dünyanın  ürettiği GSYH’nin sadece yüzde 2,6’sını elde etmiş olması sizce adil olabilir mi?  Elbette hayır... Afrika’yı dahil etmediğimiz bir dünya ekonomisi ve gerçeği  düşünülebilir mi? Kesinlikle hayır...

Diğer taraftan Afrika’da 41 büyükelçiliği, 26 ticaret müşavirliği, 44  iş Konseyi, 21 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ofisi,  51 noktaya  uçan THY’si, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay’ı, AFAD’ı ile faal olan  Türkiye’nin, Afrika'nın dış ticaretinden yüzde  2,1 pay alması yeterli mi  derseniz, dürüstçe söyleyeyim, hayır... Demek ki, daha çok çalışmamız lazım."

Olpak, son bir yıldır dünyanın gündeminde ticaret savaşlarının  bulunduğunu ifade ederek, kuralları yeniden şekillenen bu yeni dünyaya hazır  olunması, daha çok iş birliği ve dayanışma içinde olunması gerektiğini  vurguladı.

"AFRİKA, DÜNYADA KÜRESEL OYUNCU OLMAYA ADAY"

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison da  forumun, Afrika ile Türkiye arasındaki iş birliğini geliştireceğini belirterek,  Afrika ve Türkiye'nin stratejik bir ortaklık yarattığını söyledi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin sürekli arttığına işaret eden  Harrison, Afrika'daki iş fırsatlarına değinirken, şunları kaydetti:

"Özel sektörün ekonomik büyüme açısından önemli alanlarda hükümetlerle  beraber çalışması gerekiyor. Özel sektörün, ülkelerini ilerletme potansiyeli çok  fazla. Turizm, enerji, altyapı ve tarım sektörüne yapılacak yatırımlar sayesinde  ticaret daha rekabetçi olacaktır. Eğitime ve sağlığa yatırım yapmak da uzun  vadeli rekabet avantajı sağlayabilir. Özel sektör istihdam sağlıyor, teknoloji  transferine katkıda bulunuyor. Afrika'daki iş ortamı, son 20 yıldır çok  etkileyici hale geldi. Sadece bu yıl Afrika'nın büyümesi yüzde 4,1'e ulaşacak. Bu  küresel ortalamanın üzerinde... Afrika'nın büyümesi yapısal reformlarla daha da  güçlenecek. Afrika, dünyada küresel oyuncu olmaya aday."

Harrison, Afrika'da altyapının geliştirilmesine daha fazla yatırım  yapılması gerektiğini, yenilenebilir enerji ve hidroelektrik gibi alanlarda Türk  iş adamlarının kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapabileceğini  söyledi.

Afrika'nın potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayan Harrison,  "Afrika’da artık fırsatlar  ve girişimler konuşuluyor. Afrika'da kentleşme oranı,  2050'ye gelindiğinde yüzde 50 olacak. Afrika'da daha fazla ekonomik büyüme  gerçekleşecek. Bizler Türkiye ile stratejik ortak olarak çalışmaya devam  edeceğiz." şeklinde konuştu.

"ÜLKELERİMİZİN VE KITAMIZIN ÖZEL SEKTÖR ORGANİZASYONLARI İŞ  BİRLİKLERİNE HAZIR"

Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı Melaku Ezezew ise  Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının arttığını ve Türk şirketlerinin Afrika'da  çok büyük istihdam yarattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Afrika değişiyor. Afrika, tarihi bir dönüşüme doğru ilerliyor. Afrika  ile ortaklıklar yapmadan ve orayı ziyaret etmeden, buradaki eşsiz iş fırsatlarını  anlamak çok zor. Ülkelerimizin ve kıtamızın özel sektör organizasyonları iş  birliklerine hazır. Türkiye, Afrika tarihinde de eşsiz bir yere sahip. Biz kendi  iş birliklerimiz ile Türkiye'deki birliklerin ortaklığında büyük fayda  görüyoruz."

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Forumda açılışın ardından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği  Komisyonu arasında ticaret ve yatırım iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.  Mutabakat zaptına, Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği  tarafından ise Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison imza attı.

Ayrıca, Türkiye ile Zimbabve hükümetleri arasında ticari ve ekonomik  iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye adına Pekcan'ın imzaladığı anlaşmaya,  Zimbabve tarafından ise Zimbabve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nqobizitha Mangaliso  Ndhlovu imza attı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:34
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