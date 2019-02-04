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Nahda Hareketi açıkladı: Şiddetle kınıyoruz

Tunus'taki Nahda Hareketi, Sayıştay ve Merkez Bankası arasındaki yazışmaların sızdırılmasını kınadıklarını duyurdu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 01:02
Nahda Hareketi açıkladı: Şiddetle kınıyoruz

Tunus'taki Nahda Hareketi, Sayıştay ile Tunus Merkez Bankası arasındaki Nahda Hareketi'ne ilişkin yazışmaların sızdırılmasının kamuoyu algısını yanıltma amaçlı olduğunu belirterek, yapılanları şiddetle kınadı.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay ve Merkez Bankası arasındaki yazışmaların sızdırılması şiddetle kınandı.

Açıklamada, sadece Nahda'ya ilişkin olanların sızdırılarak diğer partilerinkilere dair yazışmaların sızdırılmamasının, kötü ve tehlikeli amaçlar için yapıldığı ifade edildi.

"Nahda'yı karalamayı amaçlıyor"

Açıklamada, "Yazışmaların sızdırılması kamuoyunun algısını aldatmayı, Nahda'yı karalamayı amaçlıyor. Tunusluların alışageldiği gibi demokrasi düşmanlarının uydurduğu haber Nahda'yı ve genel olarak parti çalışmalarını bozmak için yapılmış yeni bir girişimdir." ifadeleri yer aldı.

Nahda Hareketi'nin şeffaflık ilkesi ve parti çalışmalarını düzenleyen yasal uygulamalara karşı saygılı yaklaşımı ve başta Sayıştay olmak üzere devlet kurumlarının yaptığı denetleme faaliyetlerine verdiği önemin altı çizilen açıklamada, devlet kurumlarının siyasi ve partisel çekişmelere karşı tarafsız kalmasının önemi vurguladı.

2019'da seçimler olacak

Gelişmenin ardından Sayıştay tarafından yayımlanan açıklamadan övgüyle söz edildi.

Geçen hafta Tunus'taki internet siteleri 24 Aralık'ta Sayıştay'ın Merkez Bankası'ndan Nahda Hareketi ve bazı üyeleri adına açılan banka hesapları hakkında bilgi istediğine dair yazışmaları yayınlamıştı.

Sayıştay tarafından cuma günü yapılan açıklamada, yazışmaların 2018'deki yerel seçime ilişkin olduğunu ve belediye meclislerinde sandalye kazanan tüm partilerin kampanyalarının finansal kaynağının denetlenmesi hakkında olduğu belirtilmişti.

Tunus'ta Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 01:02
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