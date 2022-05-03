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Gündem Nagehan Alçı'ya Rize'de Che Guevara tepkisi
Gündem

Nagehan Alçı'ya Rize'de Che Guevara tepkisi

Rize'de girdiği bir işletmede duvarda gördüğü Che posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ye ilginç tepki.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 21:13:00 -

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Gazeteci Nagehan Alçı, burada duvarda asılı olduğunu gördüğü Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi buna teki göstererek Alçı'nın fotoğraf çekmesine izin vermedi.

İşletme sahibiyle tartışma yaşadı

İşletme sahibinin "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" sözlerine Alçı, "Peki çekmem. Siz bilirsiniz" yanıtını verdi. Alçı'nın Che Guevara hakkında "O dünyaya ait" ifadelerine ise işletme sahibi, "Dünyada farklı kültürler var, farklı bakış açıları var" ifadelerini kullandı.

Che için yamyam demişti

2011'de CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda Enver Aysever ve Nagehan Alçı arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışmada Aysever'in "Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil" demesi üzerine Alçı, Che için "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" ifadelerini sarf etmişti.

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