Nagehan Alçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrı tepki çekti! Darbeci generallerin affını istedi

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat'ın darbeci generallerine verilen hapis cezasını doğru bulmadığını söyledi. Alçı, bir dönem Müslümanlara zulmün mimarlığını yapan generallerin yaşlılıklarını öne sürerek, "Hemen hepsi 80 yaşını geçmiş, çok büyük sağlık sorunları bulunan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmuyorum." dedi.

28 Şubat mağdurlarının adına konuştu!

"Bu paşalar eğer yakalama ve tutuklama kararının gereği yapılırsa çok muhtemel ki hapiste, hücrelerinde hastalıklarla boğuşup, büyük ıstıraplar çekerek vefat edecekler. Çok acı bir ölüm olacak onlar için." diyen Alçı, zulme uğrayanların adına konuşarak, "28 Şubat askeri darbesinin mağdurlarının da Türkiye’deki nefret ve kutuplaşma ortamının daha da azdırılmasını isteyeceklerine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ı Kürtlerle de ilişkilendiren Alçı, "Zaten gerek dindar gerekse Kürt kamuoyunda bu kararın coşkuyla karşılandığını görmedim. Bu gelişmeye 28 Şubat'ın mağduru iki ana kesim olan dindarlar ve Kürtler genel bir kayıtsızlıkla yaklaştılar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'af' istedi

Darbeci generallerden 84 yaşındaki Çetin Doğan ile Çevik Bir'in yaşlılıktan kaynaklı sağlık sorunları olduğunu öne süren Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'af' çağrısı yaptı:

"Tayyip Bey, 80 yaşını geçmiş ve hepsi de büyük sağlık problemleriyle uğraşan 14 ismi yetkinizi kullanarak affediniz. Bu hapis kararlarını başka bir şekle çevirmek sizin elinizde. Anayasanın 104. Maddesi size 'Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık' durumunda af yetkisi tanıyor. Şayet af yetkinizi kullanırsanız bu, Türkiye’de her geçen gün artmakta olan nefret ortamına karşı da panzehir olacak, vicdanlı ve merhametli bir duruş olarak tarihe geçecek."

14 darbeciye 'konuşmayın' çağrısı yaptı

Alçı, haklarındaki hapis cezası kesinleşen 28 Şubat sanıklarına da seslenerek, şunları söyledi: "Bu darbeyi aklama ve inkar etme çabaları 28 Şubatçılara yönelik intikamcı duyguları körüklüyor. O sebeple 14 isim ve yakınlarına tavsiyem artık bu mevzuda konuşmamalarıdır. Türkiye geçmişe yönelik hesaplaşma davalarıyla maalesef hiçbir şey kazanmadı. Bu hesaplaşma ve yüzleşme işini beceremeyen bir toplum ve devletiz biz maalesef. O sebeple artık toplumsal kutuplaşmayı artıracak her adımdan kaçınmak bu ülkeyi seven herkesin ortak paydası olmalı. Ben böyle inanıyorum."