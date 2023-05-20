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Medya Nagehan Alçı’dan olay "Sinan Oğan" iddiası
Medya

Nagehan Alçı’dan olay "Sinan Oğan" iddiası

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:27:00 -
Nagehan Alçı’dan olay "Sinan Oğan" iddiası

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Sinan Oğan’ın ikinci tur seçimlerde kilit siyasi aktör olduğu yönündeki propagandanın tamamen yanlış olduğunu belirtti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Sinan Oğan’ın ikinci tur seçimlerde kilit siyasi aktör olduğu yönündeki propagandanın tamamen yanlış olduğunu belirtti. Oğan’ın, ilk turda aldığı yüzde 5 oyun tamamını hiçbir koşulda ikinci tura taşıyamayacağına dikkat çeken Alçı, özetle şunları kaydetti:

“Bize özgü bir özellik var: Üzerine düşünülmeden ve araştırılmadan kalıp üretme. Bir söz anında moda oluyor, yayılıyor.

Siyaset ve medya böyle üretilmiş kalıplarla, ezbere söylenen laflarla dolu…

Son örneğini Sinan Oğan bahsinde yaşıyoruz. Oğan’ın pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerde kilit siyasi aktör olduğu yönündeki propaganda üzerine düşünülmeden, basit matematik hesabı ile üretilmiş bir ‘şehir efsanesi’. Siyaseti toplama, çıkarmadan ibaret zannedip bugüne kadar hep yanılmış olanların otomatik refleksi.
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14 Mayıs’ta yüzde 5,18 alan Sinan Oğan’ın bu tabanın tamamına hakim olduğu varsayılıyor. Bu tamamen yanlış bir politik analiz.

Oğan hangi ittifakla anlaşırsa anlaşsın ona 14 Mayıs’ta atılan oylar karpuz gibi ikiye yarılacak. Bu çok açık.

Sosyolojik analiz yaptığınızda bu karpuz gibi siyasal yarılmayı önlemek imkansız gibi görünüyor. (…)”

 

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