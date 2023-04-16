Nagehan Alçı’dan büyük edepsizlik! Ne o, zoruna mı gitti

Toplumun değerlerini hiçe sayan, milletin ahlakını bozan ve bunu da “Müslüman” profili üzerinden gerçekleştiren “Kızılcık Şerbeti” adlı seviyesiz diziye RTÜK'ün ceza vermesi, Nagehan Alçı'nın zoruna gitti.

RTÜK'ün, patronunun kanalı Show TV’de yayınlanan diziye verdiği cezanın "zulüm" olduğunu iddia eden Alçı, “Bağnaz tarikatların dinci baskısıyla karşı karşıyayız; Kızılcık Şerbeti'nin yerine 'İslamofobi' belgeseli koymak skandal” herzelerini yumurtlayarak büyük bir edepsizliğe imza attı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisi için Show TV'ye "zulüm" yaptığını ileri sürerek, "Korkunç bir operasyon bu. Fakat hiç heveslenmesinler! Şu an bu ülkenin geriye kalan tek merkez medya grubu olan bizler direneceğiz! Ne "Kızılcık Şerbeti" dizisini bitirebilirler ne de biz bu kurnazca yöntemlere teslim oluruz" dedi.

İslami hassasiyetleri olan çevreleri yaftalayıp, “bağnaz tarikatların dinci baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını” kaydeden Alçı, "Bu dizinin yerine kasten 'İslamofobi' belgeseli koymak tam bir skandal. Sanki Kızılcık Şerbeti İslamofobik bir dizi gibi...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ben bu haksızlığı ve adaletsizliği reddediyorum” ifadelerini kullandı.