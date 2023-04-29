Nagehan Alçı'dan bir rezillik daha! Kendini böyle paraladı

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti’nin zulümleri alkışladığını iddia edip, “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden bir siyasi tarafta bulunamam” herzelerini yumurtlayan Nagehan Alçı, bir kez daha Osman Kavala'nın avukatlığına soyundu.

Alçı, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Osman Kavala AYM'nin bozma kararına rağmen maalesef hala cezaevinde. Maruz kaldığı hukuksuzluk devam ediyor. Tıpkı bu ülkede tanıdığım en demokrat insanlardan biri olan ve hala cezaevinde bulunan Hakan Altınay’ın maruz kaldığı hukuksuzluk gibi.

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Gerçekten çok utanç verici…"