Nagehan Alçı rezil oldu

RECEP YEŞİL

Siyasi çizgisine karar veremeyip sürekli yön değiştiren Nagehan Alçı, kalem karaladığı köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine darbe girişimi olan Gezi Kakışması'nın finansörü Osman Kavala ile ilgili “Hilal Zengin ismini hiç duymamıştım. Yargılamanın yenilenmesi talebi için yakın zaman önce dosyaya vekâlet sunmuş. Bir anda ortaya çıkan bir avukat ve medyada değişen iklimle birlikte yer alan ilginç bir tez… Tesadüf olmadığı apaçık. Belli ki devlet bu davayı nihayet bitirmek istiyor…” ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan rezil oldu

Nagehan Alçı, sözlerinin üzerinden bir gün bile geçmeden talebin reddi kararıyla rezil oldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin aracılığıyla 30 Nisan’da yaptığı ‘yargılanmanın yenilenmesi’ne ilişkin talebini reddetti.

Mahkeme kararında, yargılanmanın yenilenmesindeki amacın gerçeğin araştırtılması, böylece toplumun ve sanığın menfaatinin korunması olduğunu belirtilerek, şöyle devam edildi:

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“Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp, önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve hükümlü hakkında verilen mahkememiz kararının Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği ve CMK 311. maddesinde (yeniden yargılanmayı düzenleyen) bulunan koşuların oluşmadığı, yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaatine varılmıştır.”